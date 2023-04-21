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мир

Сербы бойкотируют выборы на севере Косова

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Архив   -  Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

В это воскресенье на севере Косово, где преимущественно проживают этнические сербы, пройдут муниципальные выборы. Вполне вероятно, что явка будет невысокой: "Сербский список" - основная партия косовских сербов, эти выборы бойкотирует. Корреспонденты Euronews провели небольшой опрос. Сербы, живущие в четырех муниципалитетах, в основном заявили, что воздержатся от голосования 23 апреля.

Одна из опрошенных жительниц Косова сказала:  "Может быть, в итоге даже не будет голосования из-за нарушений, нелегитимности. Может быть, они подождут лучшего дня. Более безопасного". 

Премьер-министр Косово заявил, что проведение выборов необходимо для нормального функционирования демократических институтов. Однако он ожидает, что явка будет низкой.

Альбин Курти, премьер-министр Косова: "Нельзя дальше терпеть отсрочку выборов, начиная с 10 декабря прошлого года. Мы не можем допустить вакуума в наших институтах".

Осенью прошлого года сербы покинули госучреждения Косова в знак протеста против плана Приштины заменить сербские автомобильные номерные знаки на косовские. "Если горстка избирателей выберет муниципальные власти", - заявили в партии "Сербский список", - "Это будет незаконно".

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