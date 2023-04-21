Забастовка на транспорте в Германии

Сотрудники служб безопасности железных дорог и аэропортов Германии провели двухдневную забастовку. Профсоюзы требуют повышения оплаты труда.

В утренние часы в пятницу по всей стране было остановлено движение поездов.

Профсоюз железнодорожников EVG представляет интересы работников 50 компаний, включая немецкого государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn,

Прес-секретарь Deutsche Bahn Achim Stauss говорит:

"Ответственность за это лежит на профсоюзе EVG. Эта забастовка бесполезна и не нужна, потому что, с одной стороны, мы уже назначили дату переговоров — следующий вторник. А с другой стороны, мы согласились сделать предложение...".

В течении дня путешественникам пришлось столкнуться с задержкой поездов.

"Вопрос о том, каковы последствия забастовки. Я думаю, что это немного несправедливо по отношению к пассажирам. Я думаю, что они должны достичь соглашения", — говорит пассажир.

Забастовка также затронула пять аэропортов, были отменены сотни рейсов.