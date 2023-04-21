EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Германия

Забастовка на транспорте в Германии

Access to the comments Комментарии
Утром в Германии не ходили поезда
Утром в Германии не ходили поезда   -  Авторское право  CHRISTOF STACHE/AFP or licensors
 Ирина Шелудкова

Сотрудники служб безопасности железных дорог и аэропортов Германии провели двухдневную забастовку. Профсоюзы требуют повышения оплаты труда. 

В утренние часы в пятницу по всей стране было остановлено движение поездов. 

Профсоюз железнодорожников EVG представляет интересы работников 50 компаний, включая немецкого государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn, 

Прес-секретарь Deutsche Bahn Achim Stauss говорит:  

"Ответственность за это лежит на профсоюзе EVG. Эта забастовка бесполезна и не нужна, потому что, с одной стороны, мы уже назначили дату переговоров — следующий вторник. А с другой стороны, мы согласились сделать предложение...".

В течении дня путешественникам пришлось столкнуться с задержкой поездов. 

"Вопрос о том, каковы последствия забастовки. Я думаю, что это немного несправедливо по отношению к пассажирам. Я думаю, что они должны достичь соглашения", — говорит пассажир. 

Забастовка также затронула пять аэропортов, были отменены сотни рейсов.

Также по теме

Забастовка привела к отмене сотен рейсов в Германии

В ФРГ прекратили работу последние АЭС: сторонники и противники ядерной энергетики вышли на улицы

Немецкие экоактивисты отмечают закрытие АЭС