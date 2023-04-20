Генсек НАТО прибыл в Киев

Euronews

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг прибыл в Киев. Официально о его визите в столицу Украины не сообщалось, а местные СМИ распространили снимок Столтенберга вокружении украинских военных.

Как отмечают информагентства, поездка генсека НАТО в Киев стала завершающим элементом подготовки к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля, где будут обсуждаться меры военной поддержки Киева перед ожидающимся контрнаступлением украинской армии. Столтенберг, как предполагается, призовет союзников ускорить поставки оружия на Украину. В Рамштайн он должен при быть в пятницу утром.

А в Киеве, как ожидается, генсек альянса встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками.