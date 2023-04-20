По меньшей мере 85 человек погибли, а более 300 получили ранения в результате массовой давки в столице Йемена, Сане, во время раздачи милостыни в связи с Рамаданом.

Трагедия произошла, когда сотни людей собрались у здания школы в надежде получить небольшую сумму, которую местные торговцы жертвуют во время мусульманского священного месяца. Речь идёт о сумме в 5000 йеменских риалов, что немногим более 1000 рублей.

Представитель МВД объявил причиной давки "случайную раздачу" денег - без согласия на то местных властей. Как утверждается, ответственные за произошедшее уже задержаны, ведется расследование.