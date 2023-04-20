Макрон отправился лично успокаивать французов

На фоне критики пенсионной реформы, вызвавшей жёсткое сопротивление во французском обществе, президент страны Эммануэль Макрон совершил поездку по сельским районам страны в надежде успокоить народ и продвинуться вперед в реализации правительственной программы.

"Не кастрюли позволят Франции двигаться вперед", - заявил Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о протестах против реформы пенсионной системы.

Некоторые демонстранты шумно приветствовали президента нестройным хором кастрюль и сковородок.

"Этот гнев очевиден, я и не ожидал ничего иного. Но он не помешает мне продолжать поездку по стране, потому что мы должны действовать и продвигаться вперед".

В четверг Макрон должен посетить школу в департаменте Эро, на юге Окситании, чтобы обсудить не менее проблемные вопросы системы образования.

На фоне постоянных уличных протестов, в прошлую пятницу французские власти новым законом повысили пенсионный возраст с 62 до 64 лет.