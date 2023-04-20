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Германия

Забастовка привела к отмене сотен рейсов в Германии

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Сотни рейсов отменены из-за стачки
Сотни рейсов отменены из-за стачки   -  Авторское право  David Young/AP
 Ирина Шелудкова

В трех аэропортах Германии бастуют сотрудники служб безопасности, что привело к отмене сотен рейсов в Габмурге, Дюссельдорфе и Кельне. Профсоюзы добиваются повышения оплаты труда. В пятницу к забастовке присоединятся сотрудники аэропорта в Штутгарте и работники железных дорог.

Предыдущие переговоры о надбавке с Федеральной ассоциацией компаний по обеспечению воздушной безопасности закончились безрезультатно, следующий раунд начнется 27 апреля.

В конце марта общенациональная стачка затронула миллионы пассажиров и привела к сбою работы транспорта по всей стране.

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