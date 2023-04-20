Забастовка привела к отмене сотен рейсов в Германии

В трех аэропортах Германии бастуют сотрудники служб безопасности, что привело к отмене сотен рейсов в Габмурге, Дюссельдорфе и Кельне. Профсоюзы добиваются повышения оплаты труда. В пятницу к забастовке присоединятся сотрудники аэропорта в Штутгарте и работники железных дорог.

Предыдущие переговоры о надбавке с Федеральной ассоциацией компаний по обеспечению воздушной безопасности закончились безрезультатно, следующий раунд начнется 27 апреля.

В конце марта общенациональная стачка затронула миллионы пассажиров и привела к сбою работы транспорта по всей стране.