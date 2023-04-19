Журналисты отследили "шпионский флот" Путина

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"Российские рыболовные траулеры в составе флота РФ занимаются разведывательной и диверсионной деятельностью, а также подводным картографированием", - утверждают журналисты четырёх новостных агентств - шведского SVT, финского Yle, норвежского NRK и датского DR . В течение года они отслеживали перемещения российских судов и изучали информацию об их тайной деятельности, полученную из различных источников, в том числе и от разведки стран Северной Европы. По итогам совместного расследования снят трёхсерийный документальный фильм "Война призраков Путина".

Бьорн Палмерц, и.о. директора Центра кибербезопасности RISE:

"Это серьёзно, потому что это демонстрирует намерение собирать разведывательные данные очень агрессивным способом и наносить на карту вещи, которые чрезвычайно важны для Швеции и функционирования Швеции как общества".

Шведские военные знают об этой угрозе, но возможности реагирования у них юридически ограничены, поскольку суда имеют право на свободное пермещение и ловлю рыбы.

Джимми Адамссон, пресс-атташе шведских Вооруженных сил:

"Это серая зона, в которой вы можете использовать гражданскую деятельность для получения военных данных. Это то, от чего мы тренируемся защищаться. Мы всегда отмечаем их присутствие и соответствующим образом адаптируем нашу деятельность".

Журналисты составили карту навигации российского гражданского флота за последние 10 лет. Они выделили 50 судов, которые шли подозрительными маршрутами мимо уязвимых инфраструктурных и энергетических объектах и могли собирать о них информацию с целью подготовки диверсий на случай крупного конфликта с Западом.

Авторы исследования предполагают, что российские суда могли быть причастны и к прошлогоднему повреждению подводного кабеля в районе Шпицбергена. Норвежские власти назвали это диверсией.

Траулер Taurus в 2016 году проплывал в запрещённой зоне военных учений НАТО, в которых принимали участие ультрасовременные атомные субмарины США. А корабль ВМС России "Адмирал Владимирский", который официально занимается морскими исследованиями, замелял своё ход по мере приближения к районам, где располагаются ветряные электростанции.