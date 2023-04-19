Российские силы готовятся к возможному украинскому контрнаступлению

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска продолжают оборонительные приготовления на юге Украины.

Руководитель украинского объединенного координационного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские войска заминировали восточный берег Днепра в Херсонской области в рамках подготовки к возможному украинскому контрнаступлению.

Некоторые российские оккупационные чиновники и военные блогеры значительно изменили свою позицию, предупреждая о возможном контрнаступлении Украины.

Российские источники, которые ранее предупреждали о возможном украинском контрнаступлении в Запорожской области, теперь предупреждают, что украинские силы могут провести контрнаступление в Херсонской области.

Назначенный Москвой оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил 18 апреля, что украинские силы сосредоточили неуточненные силы на западном берегу в Херсонской области и продемонстрировали готовность пересечь реку Днепр.

Сальдо также отдал приказ о захвате лодок в регионе у гражданских владельцев "для нужд российских военных".

Российские военные блогеры более подробно остановились на заявлениях Сальдо, в основном оценивая, что украинские силы готовятся создать плацдарм через Днепр.

Заявление Сальдо совпадает с недавним визитом президента России Владимира Путина в российский тыл на Арабатской косе в Херсонской области — по крайней мере, в 130 км от ближайшей линии фронта — для проверки подготовки российских войск к возможному контрнаступлению Украины.

ISW заявляет, что ранее российские военные блогеры в основном утверждали, что украинские силы будут массово переходить в контрнаступление в Запорожской области, и предупреждали о предполагаемых неизбежных контрнаступлениях с октября 2022 года.