"Марш живых" прошёл в Освенциме в 35-й раз

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В этом году уже в 35-й раз в Польше проходит так называемый "Марш живых" - ежегодное шествие бывших узников концлагерей, переживших Холокост. Они съезжаются сюда со всего мира, а вместе с ними - их родственники и друзья, чтобы никогда не были забыты и никогда не повторились зверства войны и кошмары, порожденные слепой ненавистью.

"Я выжил в лагере номер 8, я пробыл здесь 2 года и 10 месяцев, - рассказывает бывший узник Освенцима Дэвид Шектер. - _В 1941 году м_ы стали первыми евреями, попавшими в Освенцим. У меня на руке выбит номер 4172. Моя семья, почти 105 человек, вся погибла. Я - единственный выживший. Я здесь уже в 20-й раз. П__риезжаю сюда вместе с другими людьми, которых пытаюсь найти для совместной поездки. Я выжил. И хотя я не очень религиозный человек, но надеюсь на лучшее. Я храню память о обращаюсь к молодёжи. Хочу, чтобы они увидели, хочу, чтобы они поняли: Холокост - это самое большое, самое ужасное событие, не поддающееся описанию."

В этом году Нил Шектер - сын Дэвида Шектера, впервые решил приехать сюда вместе с отцом.

"Для сохранения наследия Холокоста важно приехать с человеком, который провёл в Освенциме более двух с половиной лет, чтобы ещё раз пережить это вместе с ним. У меня трое замечательных детей, которые были здесь с их дедушкой, и они понимают свое наследие, понимают, откуда они и кто их дед. И моя жена была здесь с ним. Моя семья понимает, как важно поддерживать память. Если не передавать историю из уст в уста, ужасы этого места смогут повториться".

Раньше Каролина Крагер участвовала в "Марше живых" вместе с родителями. В этом году она приехала сюда с дочерью: вместе они поддерживают память о тех, кто выжил.

"Оба моих родителя пережили Холокост, - говорит Кролина Крагер, - _Моя дочь надела тюремную робу моей матери с её номером, а на мне - роба с номером моего отца. Сегодня я впервые её надела. А моя дочь всегда приходила сюда вместе с моим отцом. Он_участвовал в "Марше жизни" с 2016 года, и прошлый год стал для него последним: он скончался в сентябре. Для моего отца было очень важно сохранять память, чтобы во всём мире люди никогда не забыли и не простили. Важно продолжать просвещение, и я продолжаю эту традицию. Этот марш в его честь и в память о моей маме. Мы сделаем всё, чтобы мир никогда не забыл."

В этом году "Марш живых проходит уже в 35-й раз. И хотя число людей, переживших Холокост, уменьшается год от года, их потомки хотят, чтобы мир помнил о трагедиях прошлого