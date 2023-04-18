Зеленский посетил линию фронта в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на линии фронта в Авдеевке Донецкой области. Он заслушал доклад по ситуации, пообщался с военнослужащими, вручил государственные награды.

Накануне ВСУ отразили на этом направлении несколько атак российских сил. Авдеевка подвергается регулярным обстрелам и ракетным ударам.

"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы — того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех", — сказал президент.

Силы РФ пытаются окружить город, но значительного прогресса не добились.

В конце марта украинские власти причислили Авдеевку к "красной зоне" и запретили туда въезд гражданским лицам и журналистам. В местной администрации заявили, что в населенном пункте жилой фонд разрушен более чем на 80%, была объявлена эвакуация.