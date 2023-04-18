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Украина

Зеленский посетил линию фронта в Донецкой области

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Зеленский посетил линию фронта в Донецкой области
Зеленский посетил линию фронта в Донецкой области   -  Авторское право  AP/Ukrainian Presidential Press Office
 Ирина Шелудкова

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на линии фронта в Авдеевке Донецкой области. Он заслушал доклад по ситуации, пообщался с военнослужащими, вручил государственные награды. 

Накануне ВСУ отразили на этом направлении несколько атак российских сил. Авдеевка подвергается регулярным обстрелам и ракетным ударам. 

"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы — того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех", — сказал президент. 

Силы РФ пытаются окружить город, но значительного прогресса не добились.

В  конце марта украинские власти причислили Авдеевку к "красной зоне" и запретили туда въезд гражданским лицам и журналистам. В местной администрации заявили, что в населенном пункте жилой фонд разрушен более чем на 80%, была объявлена  эвакуация.

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