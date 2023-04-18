Дело Кара-Мурзы: МИД РФ обвинил послов трех стран во вмешательстве во внутренние дела России

Euronews

Внешнеполитическое ведомство России обвинило послов США, Великобритании и Канады в грубом вмешательстве во внутренние дела России и деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом.

Это произошло после того, как представители вышеназванных стран публично осудили приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, назвав вердикт преследованием по политическим мотивам.

В минувший понедельник Линн Трейси, Дебора Брронерт и Элисон Ле Клэр выступили перед телекамерами на ступенях Московского городского суда.

Они призвали к немедленному освобождению Кара-Мурзы.

Мосгорсуд признал политика и публициста виновным по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строго режима. Это максимальное наказание по предъявленным статьям.

"Значит, я делал все правильно", — прокомментировал свой приговор Кара-Мурза.