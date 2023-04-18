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Россия

Дело Кара-Мурзы: МИД РФ обвинил послов трех стран во вмешательстве во внутренние дела России

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Послы США, Великобритании и Канады
Послы США, Великобритании и Канады   -  Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Внешнеполитическое ведомство России обвинило послов США, Великобритании и Канады в грубом вмешательстве во внутренние дела России и деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. 

Это произошло после того, как представители вышеназванных стран публично осудили приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, назвав вердикт преследованием по политическим мотивам.

В минувший понедельник Линн Трейси, Дебора Брронерт и Элисон Ле Клэр выступили перед телекамерами на ступенях Московского городского суда. 

Они призвали к немедленному освобождению Кара-Мурзы.

Мосгорсуд признал политика и публициста виновным по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строго режима. Это максимальное наказание по предъявленным статьям.

"Значит, я делал все правильно", — прокомментировал свой приговор Кара-Мурза.

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