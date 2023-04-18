МО Великобритании: Россия, вероятно, перенаправляет силы на Бахмут

Euronews

Саша Вакулина, Euronews:

Минобороны Великобритании заявляет: существует вероятность того, что Россия сократила численность войск и сворачивает наступательные действия вокруг Донецка, скорее всего, чтобы перенаправить силы в направлении Бахмута, где российские войска, по словам командующего сухопутными войсками Украины, также активизируют применение тяжелой артиллерии и ударов с воздуха.

Минобороны Великобритании заявляет: линия фронта в Бахмуте проходит преимущественно вдоль главной железнодорожной ветки. Украина в целом отбивает атаки россиян с юга вдоль улицы Корсунского, старой главной дороги к западу от города.

По данным Института изучения войны, кадры с геолокацией, опубликованные 16 апреля, показывают, что силы ЧВК "Вагнер" продвинулись к северу от трассы Константиновка -Часов Яр-Бахмут, вдоль главной железной дороги в Бахмуте.

Командующий Сухопутными войсками Украины заявил, что украинские военные наносят существенные потери противнику и значительно замедляют его наступление.

Для обеих сторон точная последовательность сокращения численности группировок вокруг Бахмута стала критическим вопросом. Украина хочет высвободить силы для наступления, в то время как Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался оправдать медленное продвижение своих наемников в пределах Бахмута, вероятно, в попытке надавить на минобороны РФ с целью активизировать поставки артиллерийских снарядов.

Пригожин, считают аналитики ISW, судя по всему, вернул себе расположение президента РФ Владимира Путина – вероятно, из-за того, что регулярная армия не справилась с поставленными Путиным задачами во ходе зимней наступательной операции в Донбассе.