Польша: "Марш жизни" в память о жертвах Холокоста

Euronews

Тысячи евреев, поляков и представителей других национальностей из разных стран мира приняли участие в "Марше жизни" в Польше. В их числе - около 50 человек, переживших Холокост.

Манифестанты прошли от бывшего концентрационного лагеря Аушвиц I до Аушвиц-Биркенау. Этим маршрутом, получившим в истории Холокоста название "марш смерти", нацисты гнали узников из одного лагеря в другой. В этом году памятные мероприятия приурочены к 80-летию восстания в Варшавском гетто.

В Израиле 18 апреля в течение двух минут звучали звуки сирены. В городах замерла жизнь, остановился транспорт. Люди склонили головы в память о шести миллионах евреев, убитых и замученных нацистами и их пособниками во время Второй мировой войны.

День памяти Катастрофы и героизма — национальный день траура. В этот день в Израиле не транслируются развлекательные передачи и закрыты все увеселительные заведения.

В музее Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме на памятной церемонии присутствовали президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.