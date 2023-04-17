Скотт Келли: почему так мало помощи Украине?

Euronews

Это история о бывшем американском астронавте, который взял на себя амбициозную задачу помочь украинцам в удовлетворении основных потребностей в условиях войны. Скотту Келли 59 лет, именно он в свое время поставил рекорд НАСА по самому длительному пребыванию на борту Международной космической станции.

"Скорые" для Украины

Осенью прошлого года Келли связался с United24, глобальной краудфандинговой инициативой, запущенной президентом Украины Владимиром Зеленским для сбора помощи. Келли вспоминает, что не колебался ни секунды, чтобы принять предложение стать одним из послов United24 наряду с актером Марком Хэмиллом и певицей, актрисой Барброй Стрейзанд.

С первого дня российскоговторжения Келли систематически выражал свою поддержку Украине в соцсетях, оставляя порой саркастические комментариипод публикациями российских чиновников, в том числе бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

За несколько месяцев Келли собрал почти 600 тысяч евро - сумму, достаточную для покупки как минимум 10 самых современных машин скорой помощи, способных перевозить даже крайне тяжелых пациентов. Сам Келли в молодости работал фельдшером и знает, как важен хороший медтранспорт.

"В экипаже на борту всегда есть два человека, выполняющие роль медицинских специалистов, - рассказал в интервью Еuronews астронавт. - Если в команду включен врач по образованию, то он, конечно, будет выполнять эту функцию. Я всегда был одним из ответственных за медицину благодаря опыту работы. Для меня это что-то очень важное, почти ностальгическое".

Надо делать больше

В ноябре 2022 года Келли отправился в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также посетил раненых в больницах. Астронавт, отец двоих детей, совершивший 4 полета в космос, удивлен, что мир не смог больше помочь украинцам."У нас на Земле такие проблемы, а я летаю вокруг на космической станции стоимостью сто миллиардов долларов. Пожалуй, она - самое сложное из сделанного людьми. Если нам такое по по плечу, то почему мы не можем решить проблему там, внизу?", - задается он вопросом.