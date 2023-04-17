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США

Запуск прототипа космического корабля Starship отменен по техническим причинам

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Starship
Starship   -  Авторское право  AP/AP
 Euronews

Американская компания Space X отменила первый запуск на орбиту прототипа космического корабля Starship по техническим причинам.

Планы пришлось скорректировать из-за несрабатывания одного из нагнетательных клапанов топливной систем. Для повторной попытки необходимо заменить все топливо на борту корабля, на что уйдет не менее двух суток. Сроки нового запуска пока не определены.

Старт 120-метровой ракеты самой большой в истории с площадки в Техасе должен был состояться в 08:20 по местному времени.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. 

Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы.

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