"Это неприемлемо": в ЕС и США осудили приговор Владимиру Кара-Мурзе

Euronews

На европейском континента и за океаном осудили преследование российского оппозиционера, политика и публициста Владимира Кара-Мурзы. Он был приговорен к 25 годам лишения свободы. К его немедленному освобождению призвала посол Соединенного Королевства в России Дебора Бронерт. Кара-Мурза является также британским подданным.

В поддержку высказались правозащитники, адвокаты и отбывающий срок Алексей Навальный. Еврокомиссия считает это дело политически мотивированным.

Петер Стано, представитель Еврокомиссии:"Это неприемлемо. Это еще одна демонстрация злоупотребления российскими властями судебной власти в политических целях для оказания давления на активистов, правозащитников и любых лиц, выступающих против незаконной агрессии России в отношении Украины.

Этот так называемый судебный процесс, помимо того, что он был политически мотивирован, также не соответствовал международным стандартам, когда речь идет о справедливом и публичном слушании дела компетентным, беспристрастным и независимым судом".

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил вердикт суда.

"Приговор к 25 годам лишения свободы оппозиционному политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе — это удар по законности и гражданскому пространству. Никто не должен быть лишен свободы за осуществление своих прав человека. Я призываю российские власти освободить его без промедления".

Мосгорсуд признал Владимира Кара-Мурзу виновным по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. 25 лет колонии строго режима - максимальное наказание по предъявленным статьям.

"Значит, я делал все правильно", — так политик прокомментировал приговор. Сказанные им слова передала прессе адвокат, поскольку процесс проходил за закрытыми дверями.