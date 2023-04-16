G7 обещает отказаться от угля и газа, но не знает, когда

Euronews

Страны «Большой семёрки» пообещали ускорить отказ от ископаемого топлива. Министры экологии и окружающей среды на встрече в японском городе Саппоро, тем не менее, так и не смогли согласовать сроки этого отказа. Против наиболее амбициозных инициатив об отказе от угля выступила Япония, небогатая собственными энергетическими ресурсами.

Акихиро Нисимура, министр окружающей среды Японии:

«Мы договорились принять меры для прекращения загрязнения пластиком к 2040 году. Также призываем все стороны взять на себя обязательства по достижению нулевых выбросов не позднее 2050 года, а глобальный пик выбросов пройти к 2025 году».

В то же время французские представители назвали итоги встречи позитивными, поскольку страны «семёрки» отказались от торговли квотами, то есть каждое государство будет отвечать за свои выбросы самостоятельно.