Байден завершил турне по Ирландии

Euronews

Президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй срок в следующем году. Об этом он заявил, завершая поездку в Ирландию. Глава Белого дома, у которого ирландские корни, провёл несколько дней в поездках по разным районам.

Джо Байден, президент США:

«Всё, что связывает Ирландию и Америку, имеет глубокие корни. Наша история, наше наследие, наши печали, наше будущее, наша дружба, наши радости. Но больше всего на свете — надежда, которая приносит мир в сердца наших народов».

Предки Байдена переехали в США в середине XIX века. Послушать выступление президента в графстве Мейо собрались 27 тысяч человек.

Ранее Байден посетил Северную Ирландию, чтобы отметить 25-летие Соглашения Страстной пятницы, а также встречался с лидерами Великобритании и Республики Ирландия.