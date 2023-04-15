Euronews Bulgaria

В Болгарии готовятся к Пасхе. С рассвета Страстной субботы начинают замешивать тесто для праздничного хлеба. Эта нелёгкая работа занимает несколько часов. Тесто несколько раз оставляют подниматься — тоже на час-полтора.

Болгарский пасхальный хлеб называется «козунак». Чтобы тесто стало воздушным, а сплетённые косички сохраняли форму, массу бьют об стол — сто или даже двести раз.

Пока хлеб выпекается, начинают красить яйца. Первое обязательно должно быть красным.

«Когда первое яйцо красят в красный цвет, на лбу самого младшего ребенка в доме рисуют крест — на здоровье».

«Первое красное яйцо оставляют рядом с иконой Марии и Иисуса. Оно заменяет старое, которое вскрывают. И если его желток цел, то в доме воцарятся здоровье и достаток».