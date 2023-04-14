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Франция

Реконструкцию собора Парижской богоматери обещают завершить в срок

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Строительные леса в соборе Парижской богоматери спустя 4 года после разрушительного пожара
Строительные леса в соборе Парижской богоматери спустя 4 года после разрушительного пожара   -  Авторское право  Sarah Meyssonnier/Pool via AP
 Андрей Позняков

Реконструкция собора Парижской богоматери должна завершиться в срок, до конца следующего года. Такие подробности были раскрыты во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, который в преддверии годовщины пожара проинспектировал ход работ.

Главный куратор проекта, генерал Жан-Луи Жоржелен заявил, что с некоторым трудом, но всё же удалось преодолеть препятствия, которые грозили срывом амбициозных сроков. В здании завершается подготовка к установке шпиля на месте того, что обрушился 15 апреля 2019. Новая конструкция должна в точности повторять оригинал XIX столетия.

Макрон, в свою очередь, поддержал идею создания отдельного музея, посвящённого истории Нотр-Дама и архитектуре собора.

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