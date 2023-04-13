Запуск зонда к Юпитеру отложен

Euronews

Запуск ракеты-носителя Ariane 5 с европейским космическим зондом, предназначенным для изучения Юпитера и его спутников, отложен на сутки. Причина - неблагоприятные погодные условия - грозы и сильный ветер.

Об изменении планов объявили буквально за десять минут до предполагаемого старта с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Программа по изучению крупнейшей планеты Солнечной системы и ее трех спутников - Ганимеда, Каллисто и Европы оценивается в 1,6 млрд евро. В Европейском космическом агентстве рассказали, как можно посмотреть запуск зонда к Юпитеру.

Прибытие зонда к планете ожидается в июле 2031 года.