Испания: очереди на прием к врачу и операции длинные как никогда

Вскоре после 90-летия у Изабель Руис появились проблемы с речью. Ее дочь сразу поняла, что что-то не так. Несмотря на возраст, у матери не было проблем со здоровьем, поэтому она решила вызвать врача.

Диагноз был поставлен сразу - микроинсульт. Чтобы предотвратить повторение этого, Изабель направили к неврологу в Валенсию (Испания) для оценки ее состояния. Но она смогла посетить специалиста только через два месяца.

Невролог назначил ей три теста, но 11 месяцев спустя она все еще ждет, чтобы пройти самый важный из них - компьютерную томографию.

"Моей маме даже не назначили дату проведения МРТ, хотя врач настоятельно просил больницу поторопиться", - рассказывает Euronews Алехандра, одна из дочерей Изабель.

Невролог назначил прием в этом месяце, чтобы обсудить результаты, но его пришлось отложить из-за задержки со сдачей анализа.

"Я молюсь, чтобы звонок из больницы не затянулся. Это пожилая женщина, у которой случился инсульт, и мы до сих пор не знаем, в каком она состоянии. Мы очень волнуемся за нее", - говорит Алехандра.

Случай Исабель не единичен: очереди в больницах Испании достигли исторического максимума.

К концу прошлого года рекордное количество пациентов - 793 521 - ожидали операции. Это на 88 000 больше, чем в декабре 2021 года, на 12% больше.

Согласно последним данным, опубликованным Министерством здравоохранения Испании, среднее время ожидания записи на прием к врачу-специалисту и на операцию увеличилось. По официальным данным, испанцы ждут приема у специалиста в среднем 95 дней, почти три месяца.

Исабель не повезло: приема у невропатолога ждать дольше всего, в среднем 113 дней.

Медики в одном из отделений интенсивной терапии Университетской больницы Торрехона, Испания AP Photo

В очередях больше пациентов, чем когда-либо

С каждым годом сроки ожидания увеличиваются.

Полгода назад 17,6% пациентов ждали операции более шести месяцев. На сегодняшний день этот показатель вырос до 22%.

Мигель Анхель Ривас восстанавливается после операции на сердце в своем родном городе Логроньо на севере Испании.

В июне 2022 года во время обычного визита к терапевту врач сказал ему, что его сердце "колотится как мотоцикл", рассказывает Мигель Анхель.

Они вызвали скорую помощь и отвезли его прямо в отделение неотложной помощи, где смогли стабилизировать его состояние и отправить домой. Через два месяца его осмотрел кардиолог, который рекомендовал относительно простую операцию.

Мигель Анхель должен был пройти абляцию сердца. Ждать ее пришлось восемь месяцев.

"Если посмотреть на сроки ожидания, то очевидно, что ситуация в Испании довольно плохая. Мы не смогли вернуться к показателям, которые были до пандемии COVID-19", - говорит Марсиано Санчес-Бейл, президент Испанской ассоциации защиты общественного здравоохранения.

"Проблема не только в очередях на операцию. Речь также идет о записи на прием к семейным врачам и специалистам. Это неприемлемо", - добавляет он.

Санчес-Бейл отмечает, что задержки на каждом этапе процесса подготовки к операции суммируются и в итоге приводят к очень долгому ожиданию.

Больше всего его беспокоят последствия для пациента: "Из-за таких длительных задержек у людей ухудшается здоровье. Некоторые могут умереть во время ожидания".

Проблемы в испанской системе здравоохранения

Испанские медицинские профсоюзы выдвинули несколько предложений, которые были направлены в Министерство здравоохранения в начале апреля.

Среди петиций профсоюзы просили увеличить продолжительность рабочего дня, чтобы можно было работать во второй половине дня в течение каждого дня недели, увеличить ресурсы специализированных центров и госпитализации на дому.

_"Часы работы медицинских учреждений в государственной системе - с восьми утра до трех часов дня. Нет возможности попасть на прием вечером, по субботам или в праздничные дни. _Мы должны использовать все наши ресурсы в системе здравоохранения. Сокращение времени ожидания приема у врача - ключевой момент", - говорит Санчес-Бейл.

Еще один аспект, который беспокоит экспертов, - это средние расходы на здравоохранение на душу населения в стране.

Испания инвестирует примерно €1808 на душу населения, в то время как средний показатель по ЕС составляет €2244. Для сравнения, в Германии он находится на уровне €4418, во Франции - €3523, в Италии - €2043.