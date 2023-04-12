Европейцы строят дома своими руками из-за инфляции

Euronews

Аделин Персеп, Euronews: "Я нахожусь в доме Андре де Бутера в Моснак-Сен-Симе на юго-западе Франции. Он в настоящее время обучает 9 стажеров строительству собственного дома. Столкнувшись с инфляцией и многочисленными кризисами, все больше европейцев находят альтернативные способы получить д_о_ступ к жилью. Об этом в следующем выпуске программы "Очевидец" на телеканале Euronews".

Все больше и больше европейцев хотят строить свои собственные дома. На специальных курсах они учатся возводить стены из соломы, дерева и сырой глины. Эта тенденция набирает обороны во Франции из-за трудностей с получением кредитов на недвижимость.

У нас получается сделать то, что может предложить производитель. Пусть не за полцены, но хотя бы на треть меньше", — говорит Даррен Шамбон.

"Идея заключается в том, чтобы избежать кредитов, потому что я считаю, что финансовый климат сегодня совершенно неопределенный", — говорит Джонатан Обер.

С начала войны в Украине самая высокая инфляция наблюдается в Венгрии. Местные жители возвращаются к знаниям предков и строят дома из глинобитных кирпичей

“Чтобы построить дом, я сделал 17 500 кирпичей", — говорит охранник Иштван Байонок.

"Я построил свой дом таким образом в 1999 году, 23 года назад. Первые десять лет люди смотрели на меня, как на волшебника. — почему я строил свой дом таким образом, когда у нас есть все современные материалы? Но потом отношение изменилось", — говорит Янош Гаспар.

На строительство приходится 36% выбросов CO2 в Европе.