Украина готовит наступление на Мелитополь?

Euronews

В последние недели Россия продолжала развивать обширную эшелонированную оборону в Запорожской области на юге Украины, сообщает министерство обороны Великобритании, добавляя, что в настоящее время Россия завершила создание трех слоев оборонительных зон на протяжении примерно 120 км этого сектора.

Они состоят из передней линии передовых боевых позиций, а затем двух зон почти непрерывной, более сложной обороны. Каждая зона находится примерно в 10-20 км позади передней.

Американский Институт изучения войны утверждает, что российские войска построили дополнительные укрепления вокруг Васильевки в Запорожской области. Украинские власти добавляют, что российские силы интенсивно оснащают и минируют оборонительные позиции на этом направлении, опасаясь украинского контрнаступления.

По данным министерства обороны Великобритании, Россия, вероятно, приложила значительные усилия для проведения этих оборонительных работ, поскольку убеждена, что Украина рассматривает возможность наступления на Мелитополь.

Запорожская область находится между Херсоном и Донецком. Эксперты ISW говорят, что если Киев хочет вернуть Запорожскую область, чтобы затем вытеснить российские войска из Херсона и продвинуть свои войска на северо-восток к Донецку и открыть путь к Крыму, Украина может сосредоточиться на атаке на этот треугольник между Мелитополем, Токмаком и Васильевкой.

По данным министерства обороны Великобритании, недавно созданные российские оборонительные сооружения потенциально могут стать грозными препятствиями, но их полезность почти полностью зависит от того, будут ли они поддержаны достаточным количеством артиллерии и личного состава. Остается неясным, могут ли российские силы в настоящее время собрать эти ресурсы.

Кроме того, Украина имеет уникальное преимущество в этом районе. Это место номер один для групп гражданского сопротивления во всей Украине.