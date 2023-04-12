Видео с обезглавливанием потрясло мир

Euronews

Миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что "в ужасе" от видео, на котором предположительно российский солдат обезглавливает украинского пленного. Представитель ЕС отметил, что у него нет информации "о достоверности" этих кадров, но заверил, что Брюссель привлечет к ответственности военных преступников в Украине. Президент Украины в подлинности видео не сомневается.

Есть то, что никто в мире не может игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленника мир должен увидеть. Это видео о России, какая она есть Владимир Зеленский президент Украины

По мнению главы украинского МИДа, также прокомментировавшего видео, ситуация, когда Россия, которая хуже, чем ИГИЛ, председательствует в Совете безопасности ООН, абсурдна. "Российские террористы должны быть изгнаны из Украины и ООН и понести ответственность за свои преступления", - заявил Дмитрий Кулеба.

Видео, продолжительностью в минуту и сорок секунд, циркулирует со вторника. Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал проверить его "подлинность", признав, что это "ужасающие кадры".