Бразилия - Китай: Лула да Силва едет в Пекин

Euronews

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва направляется в Китай. Цель визита - укрепление экономических связей с крупнейшим торговым партнером страны. Лула также надеется восстановить Бразилию на мировой дипломатической арене. Он должен встретиться со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в Пекине.

Расширение связей Бразилии и КНР идет по нарастающей. В 2022 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных показателей и составил $150 млрд. В марте этого года две страны достигли соглашения о торговле в юанях и объявили о создании совместной клиринговой палаты. Теперь партнеры смогут проводить трансграничные операции напрямую без необходимости конвертировать свои валюты в доллары США.

США будут внимательно следить за визитом Лулы да Силвы, поскольку отношения Вашингтона с Пекином ухудшились из-за тесных отношений Китая с Россией и его агрессивной позиции в отношении Тайваня.