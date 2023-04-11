Россия продвигается в Бахмуте, но несет значительные потери - ISW

Euronews

Россия продолжает продвигаться в Бахмуте, но при этом несет значительные потери, говорится в последнем отчете американского аналитического центра Институт изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 апреля, показывают, что российские войска добились незначительных успехов к западу от Бахмута и к юго-западу от города.

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский обвинил российские войска в использовании тактики "выжженной земли" в Бахмуте.

Он также заявил, что украинские войска настолько истощили силы "Вагнера", что российское военное командование было вынуждено направить в Бахмут подразделения спецназа и ВДВ.

Министерство обороны Великобритании добавляет: российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня российским воздушно-десантным войскам.

Высокоразрушительная система ТОС-1А, которую Россия обозначает как "тяжелый огнемет", обычно используется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее не была официально связана с ВДВ.

Передача, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Вероятно, это часть усилий по восстановлению ВДВ после того, как они понесли тяжелые потери в первые девять месяцев войны.

Поставленный Россией глава Донецкой области Украины заявил, что российские войска контролируют более 75% Бахмута.

Во время посещения этого осажденного города на востоке Украины он сказал, что еще слишком рано объявлять о полной победе в битве за Бахмут.