Жители Амстердама спорят о переносе Квартала красных фонарей

Жители Амстердама присоединились к секс-работникам в борьбе против планов по релокации Улицы Красных Фонарей. Мэрия намерена создать крупный эротический центр в одном из двух районов, отдалённых от центра исторического.

На общественных слушаниях противники инициативы с красными фонариками, символом протеста, высмеяли мэра Амстердама.

«Мы против мегаборделя, потому что живем в жилом районе и не хотим проблем, – объясняет участник слушаний Штан Черске. – У нас в этом районе есть школы, очень маленькие дети и так далее, и мы не хотим туристов, как в квартале красных фонарей».

Мэр Амстердама Фемке Халсема настаивает на своём:

«Нет, действительно трудно угодить всем в этом вопросе. Всегда будут недовольные. Каждому решению, которое мы выберем, будет сопротивление».

Против переезда выступают сотрудники организаций, работающих на Улице Красных Фонарей. Они считают, что это грозит проблемами с безопасностью и ухудшением условий труда:

«Что меня лично возмущает, так это то, что мэр говорит, что мы просто достопримечательность и что люди приходят смеяться над нами и унизить нас в Квартале красных фонарей, а это просто не так».

Политику в отношении Квартала красных фонарей мэрия объясняет борьбой с образом «города грехов», а также желанием перераспределить туристическую нагрузку.

Свою роль в выборе места для эротического центра может сыграть недовольство Европейского агентства лекарственных средств и других международных структур, базирующихся в Амстердаме. Один из предложенных вариантов предусматривает релокацию в район рядом с их штаб-квартирами. В организациях опасаются, что такое соседство скажется на их репутации.