Евросоюз рискует угодить в "тайваньскую ловушку"

Euronews

Президент Франции прибыл во вторник с государственным визитом в Нидерланды, где он, как ожидается, прояснит позицию Евросоюза по вопросу Тайваня. В последние дни звучали дискуссии о предполагаемом отдалении ЕС от США в связи со стремлением европейцев защитить их сотрудничество с Китаем. Макрон в недавнем интервью газете Les Echos заявил, что для Европы было бы ловушкой оказаться втянутой в чужой кризис.

В Вашингтоне реакция была сдержанной.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности Белого дома: "Между США и Францией существует огромное двустороннее сотрудничество. Мы сосредоточены на этом. Мы сосредоточены на том, чтобы вместе мы отвечали требованиям национальной безопасности обоих наших народов".

Позицию французских властей по отношению к США и Китаю тем временем подтвердил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. Во вторник он заявил, что Европа должна бороться за свою независимость и стратегию. Европейский Союз является союзником Соединенных Штатов, но это не означает, что он должен быть против Китая, сказал политик через несколько дней после встречи Макрона с Си Цзиньпином и на фоне обострения военной напряженности вокруг Тайваня.