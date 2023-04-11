МВФ ухудшил прогноз по темпам роста мирового ВВП до 2,8% в этом году и до 3% в 2024-м

Euronews

Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по темпам роста мирового ВВП до 2,8% в 2023 году и до 3% в 2024 году. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

"Согласно нашим последним прогнозам, темпы роста мировой экономики составят 2,8% в этом году, а затем немного повысятся до 3% в 2024 году", - отмечается в документе, представленном в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Январский прогноз по росту мирового ВВП в этом году ухудшен на 0,1 процентного пункта. Прогноз по увеличению данного показателя в следующем году также ухудшен на 0,1 п.п.

Вместе с тем МВФ немного улучшил прогноз по росту ВВП США в 2023 году, он составит 1,6%, в 2024 году темпы роста прогнозируются на уровне 1,1%.

Что касается экономики России, то МВФ ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на 0,7% (прогноз улучшен на 0,4 процентных пункта), а в 2024 году - на 1,3% (ухудшен 0,8 п. п.).

МВФ также прогнозирует падение цен на нефть в течение следующих трех лет. Так, по оценкам экспертов, цены на сырую нефть снизятся на 24,1%, до 73,1 долл за баррель, в 2023 году и продолжат падение до 65,4 долл в 2026 году.