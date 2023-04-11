МВФ: самый слабый прогноз с 1990-х

Euronews

МВФ предупреждает, что мировая экономика достигла еще одного "крайне неопределенного момента" в своем ухабистом восстановлении, и теперь ожидается, что ее рост составит 2,8% в 2023 году, а затем увеличится до 3% в 2024-м.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что это самый слабый среднесрочный прогноз для мировой экономики с 1990-х годов.

С нами на связи Петя Коева-Брукс, заместитель директора Исследовательского департамента МВФ.

Саша Вакулина, Euronews: "Вторжение России в Украину и продолжающаяся война нанесли серьезный удар по ценам на сырьевые и энергетические товары и нарушения торговли, спровоцировав начало значительной переориентации и корректировки во многих экономиках. Как МВФ может оценить переориентацию и корректировку экономики еврозоны?"

Петя Коева-Брукс, заместитель директора Департамента исследований, МВФ: "Мы были удивлены устойчивостью, которую продемонстрировала экономика еврозоны, приспособившись к потрясению. Отчасти это было связано с использованием нероссийских источников газа и сжиженного газа, и мы наблюдали переориентацию некоторых поставок из Азии. И в то же время мы также наблюдали другую часть адаптации к переходу на другие источники энергии, что в конечном итоге способствовало тому, что темпы роста экономики еврозоны в прошлом году составили порядка 3,5% - это довольно хорошие темпами роста, опять же, учитывая размер шока".

Euronews: "Жесткая посадка, особенно для стран с развитой экономикой, как прогнозирует МВФ, стала гораздо большим риском. Сейчас ожидается, что экономика Германии сократится в 2023 году. Насколько жесткой будет эта посадка для крупнейшей экономики еврозоны?"

Петя Коева-Брукс: "Наш базовый прогноз по-прежнему предполагает мягкую посадку мировой экономики и экономик развитых стран. Таков наш базовый прогноз. Мы говорим о том, что риски вокруг возросли, и в частности риски снижения. Если взять экономику Германии, то мы прогнозируем, что рост в этом году будет очень близок к нулю - минус 0,1%, что является небольшим понижением по сравнению с тем, что мы прогнозировали в январе. Это связано с ужесточением финансовых условий и ужесточением монетарной политики, которая необходима для борьбы с инфляцией. В то же время мы ожидаем ускорения роста в Германии, в еврозоне и в мире в целом в 2024 году".