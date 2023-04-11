Германия в субботу остановит последние АЭС

Euronews

В субботу Германия планирует окончательно закрыть все оставшиеся атомные электростанции. Речь идёт о трёх энергоблоках. По плану, их должны были остановить ещё в конце прошлого года, но российское вторжение в Украину и последовавший энергетический кризис заставил отложить этот шаг.

Высказывались мнения о том, что на этом фоне следует не просто оставить эти реакторы, а запустить уже остановленные. Но в правительстве настаивают, что «долгосрочные риски атомной энергетики не поддаются контролю».

Курт Радлофф, компания по утилизации АЭС:

«В цехе демонтажа мы будем разбирать главные элементы, то есть парогенераторы и герметичные корпуса реакторов, и этим мы будем заниматься до 40-х и даже 50-х годов. А демонтаж демонтажного цеха запланирован на 60-е годы».

При этом, по данным опросов, лишь чуть больше четверти немцев выступают за отказ от АЭС. Две трети же или за сохранение атомной энергетики, или как минимум продление срока эксплуатации реакторов. Один из аргументов противников закрытия станций — колоссальная стоимость утилизации оборудования и ядерных отходов.