Критика настигла Макрона за рубежом

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Даже за пределами страны президента Франции настигла критика по поводу пенсионной реформы. В Нидерландах выступление Макрона прерывали противники законопроекта

Даже за пределами родной страны президент Франции не смог избежать критики по поводу пенсионной реформы. В Нидерландах выступление Эммануэля Макрона прерывали противники продвигаемого им законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Когда порядок был восстановлен, Макрон заявил, что реформа — один из элементов, критически необходимых для будущего Франции как суверенной державы.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

«Это критически важно, иначе мы утратим суверенитет и способность принимать решения решения. Мы в любом случае будем соответствовать требованиям момента, мы станем углеродно-нейтральными к 2050 году — но с использованием китайских или американских технологий, которые подвергнут нас риску и создадут огромные потрясения, потому что это уничтожит рабочие места и создаст ситуацию, когда мы не сможем принимать самостоятельные решения».

Макрон неоднократно призывал выстраивать «стратегическую автономию» от США и Китая. В то же время накануне, в ходе первого «посткоронавирусного» визита в Пекин, французский президент заявил о значительном укреплении экономических связей. Эммануэля Макрона сопровождали представители крупнейших французских компаний, которые подписали несколько крупных контрактов.