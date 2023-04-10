В Польше почтили память жертв смоленской катастрофы

Euronews

Президент Польши Анджей Дуда возложил венки к нескольким памятникам жертвам авиакатастрофы под Смоленском. 13 лет назад в России разбился польский «борт №1», погибли 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского с супругой и многих высокопоставленных политиков и военных.

По выводам российской следственной комиссии, к трагедии привели действия польского экипажа. Варшава выступила с рядом претензий, настаивая, что как минимум упущения были и с российской стороны. В Польше с тех пор звучали, в том числе и официально, версии о возможности умышленного характера катастрофы.