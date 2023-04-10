Молитвы при усиленных мерах безопасности

Сотни жителей Израиля смогли помолиться у Стены Плача в праздник Песах. Меры безопасности в этом районе Иерусалима усилены в связи с обострением обстановки.

Днем ранее несколько сотен палестинцев собрались на молитву в мечети Аль-Акса в ходе празднования священного для мусульман месяца Рамадан. Позже они отказались покинуть религиозный комплекс, несмотря на призывы полиции.

Как сообщается, в этот раз правоохранительные органы не стали применять силу, чтобы избежать новых столкновений на Храмовой горе.

Ситуация обострилась после конфликта и полицейской операции у Аль-Аксы в ночь на среду на прошлой неделе.

Из разных районов поступали сообщения о беспорядках, столкновениях с полицией и конфликтах между палестинцами и израильтянами, в том числе с применением оружия.

В воскресенье сотни людей пришли на похороны двух сестер, погибших в пятницу в результате стрельбы на Западном берегу реки Иордан.

Состояние матери погибших девушек остается критическим.

Машина с израильскими номерами, в которой ехали женщины, была обстреляна неизвестными.