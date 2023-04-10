Экодеревня вместо армейских казарм

Когда-то здесь была армейская казарма. Теперь на этом месте расположилось сообщество Cambium. 60 человек переехали сюда, в Феринг, недалеко от Граца, и тестируя новаторские методы переработки и воспроизводства, устроили настоящую лабораторию в реальной жизни.

Поддерживаемая европейским проектом Houseful ключевая стратегия заключается в укреплении взаимосвязи различных циклических систем.

Космо Атеф, импортер органического какао и житель общины:

— Если немного покопать здесь, то можно почувствовать, что компост очень теплый. Сегодня не видно, как поднимается пар, но только потому, что на улице слишком тепло". Это тепло проходит через систему шлангов и используется для обогрева нашей теплицы.

Обогреваемая "естественной стеной" построенной из местных материалов, теплица имеет решающее значение для очистки так называемой "серой воды" из туалетов, стиральных и посудомоечных машин

Марко Хартл, инженер-эколог компании Alchemia-Nova:

— Это природное решение, что означает, что растения и микроорганизмы, находящиеся в субстрате, в основном делают работу за нас. Нам не нужно использовать дополнительную энергию для очистки воды, и таким образом мы получаем эффективное, экологичное, устойчивое, социально приемлемое и ориентированное на будущее решение, которое позволяет нам очищать и повторно использовать воду. Здесь на месте.

Вода используется циклично для полива огорода. Удобрения для которого производятся мини-биогазовой установкой. В результате выращивается 70 агрокультур, которые идут на стол жителей, а затем, "замыкая круг повторного использования", снова утилизируются.