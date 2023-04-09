Папа римский помолился за «пасхальный свет» для россиян

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Папа римский Франциск в своём послании «городу и миру» помолился за мир для украинцев и за «пасхальный свет» для россиян.

Глава католической церкви также выразил обеспокоенность в связи с последними вспышками насилия на Ближнем Востоке.

Франциск, папа римский:

«Я глубоко озабочен в связи с недавними нападениями, которые угрожают климату доверия и взаимного уважения, необходимому для возобновления диалога между израильтянами и палестинцами, для того, чтобы в священном городе и во всём регионе воцарился мир».

В Израиле за последние дни произошло сразу несколько нападений, жертвами которых стали три человека. В том числе беспорядки произошли в районе Храмовой горы, куда сейчас поднимаются десятки иудеев, отмечающих Песах. Власти еврейского государства начали призывать резервистов в полицию и в армию.