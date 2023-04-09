EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Ватикан

Папа римский помолился за «пасхальный свет» для россиян

Access to the comments Комментарии
Обращение папы римского
Обращение папы римского   -  Авторское право  Alessandra Tarantino/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Папа римский Франциск в своём послании «городу и миру» помолился за мир для украинцев и за «пасхальный свет» для россиян.

Глава католической церкви также выразил обеспокоенность в связи с последними вспышками насилия на Ближнем Востоке.

Франциск, папа римский:

«Я глубоко озабочен в связи с недавними нападениями, которые угрожают климату доверия и взаимного уважения, необходимому для возобновления диалога между израильтянами и палестинцами, для того, чтобы в священном городе и во всём регионе воцарился мир».

В Израиле за последние дни произошло сразу несколько нападений, жертвами которых стали три человека. В том числе беспорядки произошли в районе Храмовой горы, куда сейчас поднимаются десятки иудеев, отмечающих Песах. Власти еврейского государства начали призывать резервистов в полицию и в армию.

Также по теме

Тысячи паломников отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье в Ватикане

"Пока жив": папа римский выписан из больницы

Ожидается, что папа римский вернётся в Ватикан 1 апреля