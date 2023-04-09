ЧС в Гамбурге: облако токсичного дыма движется по городу

Euronews

В немецком Гамбурге действует режим чрезвычайного положения из-за сильного пожара. Загорелись склады, расположенные на востоке города. Пока точно неизвестно, что именно там хранилось; но из-за пожара выделяется огромное количество токсичного дыма, и это облако сейчас движется к центру города.

Тим Шписберг, официальный представитель пожарной охраны Гамбурга:

«Первоначально горел только один склад, но со временем огонь по разным причинам перекинулся и на другие хранилища. Облако дыма движется через половину города, и мы задействовали систему, предупреждающую о его приближении».

Жителям районов, расположенных в опасной зоне, предписано закрывать окна и двери и не выходить на улицу. Местные власти называют происходящее «чрезвычайно опасным» и не исключают возможности эвакуации, поскольку пожар пока потушить не удаётся.

В Гамбурге ограничена работа городского транспорта, прервано железнодорожное сообщение по ветке, проходящей в районе пожара и распространения дыма.