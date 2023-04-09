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Грузия

Марш оппозиции в Тбилиси

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Акция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси   -  Авторское право  Shakh Aivazov/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

В Тбилиси тысячи сторонников оппозиции пришли к зданию грузинского парламента на акцию протеста против политики правительства, которую собравшиеся называют авторитарной.

Организовать акцию призывала главная оппозиционная группа страны, «Единое национальное движение». Его основал экс-президент Михаил Саакашвили, который сейчас находится в заключении.

Собравшиеся принесли флаги Грузии, Украины и Евросоюза. Они требуют освобождения политзаключённых — в числе которых называют и Саакашвили — и проведения реформ, которых добивается Европа для того, чтобы предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС.

Правящую партию «Грузинская мечта» оппозиционеры обвиняют в арестах несогласных, тайном сотрудничестве с Кремлём и проведении антиевропейской политики.

Грузия подала заявку в ЕС вместе с Киевом и Кишинёвом, сразу после российского вторжения в Украину. ЕС предоставил Украине и Молдавии статус официальных кандидатов, но от Грузии Брюссель сначала потребовал проведения ряда реформ.

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