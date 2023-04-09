Обрушение дома в Марселе: есть пропавшие без вести

Euronews

По меньшей мере 8 человек числятся пропавшими без вести после трагедии в Марселе: после полуночи в центре города обрушился жилой дом. Два соседних здания были сильно повреждены; одно из них позже также обрушилось, ещё одно вызывает сильные опасения специалистов.

Поисковые работы осложняются вспыхнувшим пожаром. Очевидцы сообщали о взрыве, который предшествовал обрушению, и рассказывали о запахе газа. Но следователи пока не могут подтвердить или опровергнуть это.

«Мы услышали взрыв где-то в полпервого или в час ночи, очень громкий взрыв, который нас всех напугал. Мы выглянули в окно, чтобы узнать, что случилось, и увидели дым, обломки и бегущих людей».

Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции:

«Пока что мы не знаем причин этого сильнейшего взрыва. Государственная прокуратура передала дело в полицию Марселя, которая и должна установить все обстоятельства произошедшего».

Жители нескольких десятков окрестных домов были временно эвакуированы: около 180 человек пришлось разместить в здании местной школы.