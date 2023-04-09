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Франция

Четыре человека погибли под лавиной во французских Альпах

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архивное фото, сход лавины в Альпах
архивное фото, сход лавины в Альпах   -  Авторское право  Luca Bruno/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
 Глеб Шатуновский

По меньшей мере четыре человека погибли, несколько были ранены в результате схода лавины во французских Альпах. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Твиттере. Чуть позже в департаменте Верхняя Савойя уточнили, что инцидент произошел в коммуне Ле-Контамин-Монжуа.

По их данным, жертвами лавины стали не горнолыжники, а пешие туристы, но пока неясно, были ли они частью одной группы. 

Местная префектура также уточнила, что метеослужба не сообщала об опасности схода лавин в этот день, однако жаркая погода и сильный ветер могли спровоцировать сход снега.

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