Четыре человека погибли под лавиной во французских Альпах

По меньшей мере четыре человека погибли, несколько были ранены в результате схода лавины во французских Альпах. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Твиттере. Чуть позже в департаменте Верхняя Савойя уточнили, что инцидент произошел в коммуне Ле-Контамин-Монжуа.

По их данным, жертвами лавины стали не горнолыжники, а пешие туристы, но пока неясно, были ли они частью одной группы.

Местная префектура также уточнила, что метеослужба не сообщала об опасности схода лавин в этот день, однако жаркая погода и сильный ветер могли спровоцировать сход снега.