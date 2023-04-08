Католики празднуют Великую пятницу

Несмотря на отсутствие Папы Франциска, Крестный путь (Via Crucis) состоялся в Риме при значительном стечении народа. В Страстную пятницу сотни людей приняли участие в ежегодной церемонии у подножия Колизея.

Папа Франциск не принимал участия в крестном ходе из-за холодной погоды, как объяснил Ватикан. За несколько дней до пасхальных праздников Папа провёл сутки в больнице из-за инфекции дыхательных путей.

Между тем в Никарагуа католики по традиции отпраздновали Великую пятницу походами на кладбище. На фоне напряженных отношений между правительством президента Даниэля Ортеги и оппозицией, по утверждению некоторых священников, правительство запретило традиционные пасхальные шествия на улицах. Хотя официально о каких-либо ограничениях не сообщалось.

В Боливии в рамках празднования Страстной недели двести пятьдесят художников и скульпторов из соседних Перу и Аргентины создали на дюнах пляжа Кочирайя 25 песчаных скульптур. Их творения иллюстрируют Страсти Христовы. Эфемерные скульптуры останутся здесь, пока их не развеет ветер.