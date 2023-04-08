Под Донецком силами ПВО ВСУ сбит российский СУ-25

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ВСУ утверждают, что днём 7 апреля сбили российский самолет в районе Марьинки в Донецкой области. Как уточняется, "подразделением противовоздушной обороны (...) был сбит российский штурмовик Су-25"

В пятницу была опубликована видеозапись, на которой, как утверждают, видно, что пилот катапультируется, а самолет ударяется о землю, и происходит сильный взрыв.

Между тем, по утверждению российской стороны, по меньшей мере один человек погиб и еще шесть получили ранения во время обстрела центра Донецка украинскими войсками. Это подтвердили в администрации ДНР.

В Северске, расположенном в 30 километрах от Бахмута, по данным украинской администрации, почти год нет питьевой воды, газа, электричества и связи. Из 11 000 жителей осталось около 2 500.