Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервистов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ мобилизовать все резервные роты военной полиции МАГАВ и дополнительные армейские силы. Как отмечается, этот факт отражает опасения дальнейшей эскалации насилия после двух пятничных терактов.

В заявлении израильской полиции говорится, что четыре резервных подразделения пограничной полиции будут мобилизованы, начиная с воскресенья, в соответствии с приказами министерства обороны и министерства национальной безопасности. Они присоединятся к шести резервным подразделениям пограничной полиции, которые уже действуют в Иерусалиме и его окрестностях, а также в смешанном арабо-еврейском городе Лод в центральной части Израиля.

Вечером в пятницу автомобиль на высокой скорости наехал на группу людей на набережной, в парке Чарльза Клора. Погиб один итальянский турист, еще семеро человек получили ранения. Преступник был застрелен.

Чуть раньше две израильтянки с гражданством Великобритании, родные сёстры погибли, а их мать получила ранения, когда по их машине в поселении недалеко от Вифлиема на Западном берегу Иордана был открыт огонь предположительно палестинскими боевиками.

Теракты произошли спустя всего несколько часов после израильских авиаударов по сектору Газа и артиллерийских ударов по предполагаемым целям ХАМАС на юге Ливана. Израильтяне назвали это ответом на более ранние обстрелы палестинских боевиков, которые выпустили серию ракет по целям в Израиле.

Священный для мусульман месяц Рамадан обычно является периодом высокой напряженности между палестинцами и израильскими силами безопасности. В этом году Рамадан совпадает с католической Пасхой и еврейским праздником Песах.