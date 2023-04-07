Дипломатия военного времени: переговоры в Турции и арест американского журналиста

Ситуация в Украине, черноморская зерновая инициатива и вопросы энергетики – главные темы переговоров российского министра иностранных дел в Турции.

Сергей Лавров в четверг вечером прибыл с визитом в Анкару по приглашению главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Запланирована также встреча российского министра с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Соглашение, предусматривающее экспорт продовольствия из украинских портов, было продлено в середине марта, однако новый срок его действия вызвал разногласия. Турция является одним из гарантов выполнения условий зерновой сделки.

В российском МИД заявили, что соглашение продлено на 60 дней, Украина настаивает, что на 120, как предусмотрено в тексте.

Дело Гершковича: первый арест со времен "холодной войны"

Напряженность в отношениях США и России усилилась после ареста американского журналиста Эвана Гершковича, обвиненного российскими властями в шпионаже.

В Белом доме назвали "непростительным" отказ в консульском доступе к Гершковичу и заявляют, что "делают все возможное для допуска американских дипломатов к журналисту".

Вопрос был поднят на встрече нового посла США в РФ Линн Трейси с замглавы МИД Сергеем Рябковым.

Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным за шпионаж в России.

Лефортовский суд Москвы арестовал его до 29 мая. ФСБ заявила, что журналист "по заказу США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют государственную тайну". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Гершкович и американские власти отвергают обвинения, заявляя, что занимался журналистской деятельностью.