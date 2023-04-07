Россия требует нового миропорядка для прекращения войны в Украине

Россия настаивает на пересмотре мирового порядка для прекращения войны в Украине. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил во время визита в Турцию. По его словам, Москва нуждается в гарантиях со стороны западных стран для мирного урегулирования.

Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, «однопорядка одного гегемона», как выразился наш президент.

Россия выступает вместе с подавляющим большинством других государств за то, чтобы новый миропорядок опирался на принципы Устава ООН, которые, подчеркну ещё раз, напрямую нарушаются коллективным Западом. Сергей Лавров министр иностранных дел России

Сергей Лавров приехал в Анкару для обсуждения судьбы так называемой «зерновой сделки», которая определяет условия разблокировки черноморских портов и экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по морю. С ней связывают продовольственную безопасность наиболее нуждающихся регионов.

Москва обвиняет европейские страны в игнорировании той части соглашения, которая касается российского экспорта. По словам Лаврова, сделка может быть сорвана, если не будут пересмотрены санкционные ограничения, которые мешают вывозу сельскохозяйственной продукции из России.