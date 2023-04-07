Россия требует нового миропорядка для прекращения войны в Украине

Россия настаивает на пересмотре мирового порядка для прекращения войны в Украине. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил во время визита в Турцию. По его словам, Москва нуждается в гарантиях со стороны западных стран для мирного урегулирования.
Сергей Лавров приехал в Анкару для обсуждения судьбы так называемой «зерновой сделки», которая определяет условия разблокировки черноморских портов и экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по морю. С ней связывают продовольственную безопасность наиболее нуждающихся регионов.
Москва обвиняет европейские страны в игнорировании той части соглашения, которая касается российского экспорта. По словам Лаврова, сделка может быть сорвана, если не будут пересмотрены санкционные ограничения, которые мешают вывозу сельскохозяйственной продукции из России.