Более 400 мигрантов спасены в море

Euronews

Большая часть из 440 спасенных в море недалеко от Мальты нелегальных мигрантов сошла на берег в итальянском порту Бриндизи. Они были доставлены туда французским судном неправительственной организации "Врачи без границ", которое провело спасательную операцию в международных водах во вторник.

В группе из 339 человек, которым разрешили сойти на итальянскую землю, - 30 детей и 8 женщин. Мигранты из нескольких стран, включая Сирию, Пакистан и Бангладеш, отправились из Ливии и провели в море четыре дня.