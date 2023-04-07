Сену обещают очистить к Олимпиаде

Euronews

Всего за год до Олимпийских игр 2024 года в Париже река Сена оказалась в центре всеобщего внимания. Здесь, между мостом Александра III и Эйфелевой башней, должны состояться соревнования по плаванию.

Сириль Фурнерис, Euronews:"Проблема в том, что купание в Сене запрещено уже 100 лет из-за качества воды. Поэтому государственные органы решили выложить на стол 1,4 миллиарда, чтобы изменить это".

Приоритетом при очистке Сены является решение проблемы дождевой воды. После каждого ливня вода из канализации переливается в реку через эти плотины. В стадии реализации находятся несколько проектов, например, этот огромный водосборный бассейн емкостью 50 000 м3 под землей Парижа.

Самуэль Колен-Канивес, руководитель основных работ Парижского водоканала: "Цель создания этого бассейна - наполнить его благодаря устройству, которое будет перехватывать дождевую воду перед ее сбросом в Сену. После дождя мы перекачаем воду из него насосной системой на станцию очистки. Это позволит избежать сброса объемов загрязненной воды в Сену, и, поскольку это вода с бактериологической нагрузкой, мы сможем соответствовать санитарным критериям охраны здоровья – не экологическим, а санитарным – пригодным для купания".

Европейская директива устанавливает максимальное количество фекальных бактерий - это показатель качества воды для безопасного купания. Их еще слишком много в Париже. Но этот ученый настроен оптимистично.

Жан-Мари Мушель, гидролог, профессор Сорбоннского университета:"Я считаю, что это довольно неплохо, учитывая количество жителей в бассейне Сены и слабые возможности стока. Конечно, есть еще над чем работать, например, фекальные бактерии, есть и некоторые химические вещества, но были десятилетия, когда мы не сильно заботились о качестве воды в Сене. Только в 1970-х усилия стали намного больше, и сегодня мы почти достигли состояния, пригодного для купания".

В настоящее время ведутся дискуссии о будущем разделении реки между лодками и пловцами. В регионе запланировано открытие не менее двадцати пляжей. Мэрия надеется отменить запрет на купание для всех к 2025 году.

Сириль Фурнерис, Euronews: "Скоро ли парижане смогут искупаться в Сене, чтобы освежиться? Многим все еще трудно в это поверить. Такое обещание дается не в первый раз, но оно никогда не выполнялось".