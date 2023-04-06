Президенты Польши и Украины подписали соглашения о поставке оружия и послевоенном восстановлении

Украина и Польша подписали соглашения о поставке Киеву военной техники и сотрудничестве в сфере восстановления разрушенной в результате войны инфраструктуры.

Таков главный итог рабочего визита украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву.

"Согласован новый и очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет, который защищает свободу и независимость не только Украины, Польши, Европы, но и всего мира", - заявил Зеленский.

Польский президент Анджей Дуда сообщил, что в общей сложности Польша отправит в Украину 14 истребителей МиГ-29.

"Четыре МиГ-29, которые остались у нас на хранении, уже были переданы ВСУ. Сейчас передаются четыре МиГа, всего восемь, — сказал Дуда на пресс-конференции. — Мы готовы... дать еще шесть. Они могут быть переданы в ближайшее время".

С начала полномасштабного российского вторжения Варшава играет ведущую роль в убеждении союзников предоставить Киеву тяжелое вооружение.

Москва: вручение верительных грамот и заседание Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин принял в Москве верительные грамоты от 17 новых послов в России, в том числе послов США и Евросоюза Линн Трейси и Ролана Галарага.

Во время церемонии Путин отметил, что российско-американские отношения находятся "в глубоком кризисе".

"Использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений", - заявил Путин, следом обвинив Евросоюз в инициировании геополитического противостояния с Россией.

Позже российский президент провел заседание Совета безопасности России, на котором заявил, что необходимо "сделать всё, чтобы как можно быстрее интегрировать исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство" РФ, возложив ответственность за подготовку "диверсий и терактов" в оккупированных Москвой регионах на западные спецслужбы.