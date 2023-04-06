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Украина

Наводнения во время войны

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Глубина воды на улицах достигала полутора метров
Глубина воды на улицах достигала полутора метров   -  Авторское право  GENYA SAVILOV/AFP or licensors
 Euronews

Жители украинского Краматорска и его окрестностей постепенно возвращаются в свои дома, повреждённые из-за наводнения. Два десятка человек были вынуждены эвакуироваться. Из-за сильных снегопадов прорвало дамбу местного водохранилища. Уровень воды на улицах достигал полутора метров, подтоплено 260 домов.

Спасатели укрепляют берега местной речки и возводят новое бетонное ограждение шлюза. Кроме того, проверяют и техническое состояние соседних плотин. Многие из них носят следы повреждений от российских обстрелов и налётов.

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