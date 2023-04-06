Наводнения во время войны

Euronews

Жители украинского Краматорска и его окрестностей постепенно возвращаются в свои дома, повреждённые из-за наводнения. Два десятка человек были вынуждены эвакуироваться. Из-за сильных снегопадов прорвало дамбу местного водохранилища. Уровень воды на улицах достигал полутора метров, подтоплено 260 домов.

Спасатели укрепляют берега местной речки и возводят новое бетонное ограждение шлюза. Кроме того, проверяют и техническое состояние соседних плотин. Многие из них носят следы повреждений от российских обстрелов и налётов.